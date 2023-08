Le Frecce Tricolori incantano Giovinazzo: in 50mila per lo show acrobatico sul lungomare

Spiagge, terrazzi e balconi presi d'assalto per assistere allo spettacolo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Aeronautica militare

Cielo e mare a far da sfondo alle acrobazie delle Frecce Tricolori: l'atteso Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale non delude le aspettative e incanta Giovinazzo. Tutti con il naso all'insù - circa 50mila gli spettatori, provenienti da tutta la Puglia - per assistere all'esibizione sul lungomare, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Aeronautica militare. Dopo l'omaggio a Bari con il sorvolo nei cieli della città, tantissimi sono stati gli spettatori che hanno raggiunto la cittadina del nord barese per ammirare le Frecce nella loro unica tappa ufficiale in Puglia.

L’esibizione in volo ha avuto inizio con una dimostrazione di soccorso in mare che ha visto impegnato un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia. La manifestazione è quindi proseguita con l’esibizione di un velivolo acrobatico CAP-231 pilotato dal Comandante Davide Borghi. A seguire, il sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. L'appuntamento è poi culminato nell'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, diretta dal comandante Stefano Vit.

"E’ stata una emozione grandissime avere celebrato qui a Giovinazzo il Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana ospitando le straordinarie Frecce Tricolori" - ha dichiarato a margine dello show aereo il sindaco Michele Sollecito - "Direi che l’evento di oggi è il momento clou di una estate strepitosa per Giovinazzo,un’occasione unica per rimarcare la bellezza della nostra città. Le circa 50mila presenze di oggi pomeriggio ne sono la conferma più bella".