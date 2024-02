Il ritorno delle Frecce Tricolori in Puglia: esibizione a Trani il 12 maggio

Sarà Trani la tappa pugliese delle Frecce Tricolori nel 2024. Nel calendario degli appuntamenti della Pattuglia Acrobatica nazionale, reso noto dall'Aeronautica militare, un'esibizione è prevista a Trani il 12 maggio.

Nessun evento in calendario, invece, per quanto riguarda Bari. Le Frecce tricolori, dunque, a quanto pare quest'anno non saranno nel capoluogo pugliese per la festa di San Nicola. L'anno scorso, la Pattuglia Acrobatica Nazionale è stata a Bari ad agosto per un sorvolo, in occasione dei 100 anni dell'Aeronautica militare, mentre l'anno precedente, il 2022, si è esibita durante la festa patronale.

La stagione della Pan si aprirà quest'anno il 21 marzo con il sorvolo a Pozzuoli per poi concludersi il 4 novembre a Roma. Da giugno ad agosto, invece, i piloti dei velivoli MB.339PAN saranno impegnati in un tour in Nord America, con esibizioni in Canada e Stati Uniti.