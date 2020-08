Tenta la fuga dal centro di permanenza e spintona gli agenti: arrestato 30enne

Cerca di scappare dal centro di permanenza per il rimpatrio e spintona due poliziotti, facendoli cadere a terra. E' accaduto ieri nella struttura di viale Europa. Al termine di una riunione con la commissione territoriale per il riconoscimento del suo Status di Rifugiato, l'ospite, un 30enne tunisino ha tentato di dileguarsi spingendo a terra gli agenti. E' stato bloccato e arrestato per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

(foto di repertorio)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.