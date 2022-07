Muore cadendo in un pozzo mentre festeggia i 40 anni: domani a Molfetta i funerali di Antonio Andriani

La città di Molfetta si stringe attorno ai familiari e agli amici di Antonio Andriani, deceduto nella notte tra sabato e domenica scorsi ad Erice (Trapani) dopo una caduta in un pozzo mentre festeggiava il suo compleanno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia molfettese di Sant'Achille.

Particolarmente colpita la comunità cittadina, in queste ore ulteriormente turbata per la diffusione di un video girato durante la festa di compleanno, nel quale vengono involontariamente documentati gli ultimi istanti di festa che hanno preceduto la tragedia: "È difficile trovare le parole giuste per dare voce al dolore - ha spiegato , secondo quanto riporta l'agenzia Dire, il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini -. Conoscevo Antonio, conoscevo la sua passione per la musica e per Renato Zero, il suo idolo. Ne aveva superate tante. Aveva vinto una terribile malattia. Era caduto e si era rialzato fino a diventare manager di un'azienda. Era uno di quei molfettesi che lasciano il segno".

"Le indagini - aggiunge - chiariranno le responsabilità dell'incidente ma Antonio non potranno restituircelo. Non potranno restituirlo alla famiglia, ai suoi amici di sempre, a Molfetta che, da giorni, sgomenta e incredula, non riesce ad accettare quanto è accaduto, nelle modalità con cui è accaduto. Un ragazzo, un uomo sensibile, intelligente, onesto. Una bella persona, che, pur vivendo lontano da Molfetta, da qualche tempo, non ha mai tagliato i rapporti con la sua città e i suoi amici di sempre" ha concluso Minervini.