Sedicenne morto in incidente in moto a Bari: funerali celebrati nel cimitero, vietato corteo

Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno partecipato oggi nel cimitero monumentale di Bari ai funerali di Domenico Capodiferro, il 16enne deceduto ieri al Policlinico di Bari, dopo dieci giorni da un incidente in moto avvenuto al quartiere San Paolo.

Il feretro è stato portato direttamente dal Policlinico di Bari al cimitero, all'esterno del quale, come riporta l'Ansa, erano presenti diversi mezzi delle forze dell'ordine per evitare - come confermato all'Ansa dalle stesse forze dell'ordine - lo svolgimento di un corteo al San Paolo, quartiere dove il ragazzo risiedeva. Al termine della celebrazione, sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi e azzurri.

A giugno scorso, in occasione dei funerali di un 27enne deceduto in un incidente in moto al quartiere Japigia, un corteo di decine di moto scortò il feretro dalla chiesa al cimitero, passando anche davanti al carcere di Bari.