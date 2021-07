Esplosivi illegali e droga in casa, 27enne nei guai dopo i controlli dei carabinieri

Il giovane è originario di Altamura, fermato nell'ambito degli accertamenti che hanno portato in carcere un pusher del luogo. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per mettere in sicurezza il materiale esplosivo

Non solo droga, ma anche 'botti' artigianali (illegali) in casa. Nell'ambito dei controlli che hanno portato in carcere un 48enne nel Barese, è stato denunciato anche un 27enne incensurato di Altamura. In seguito alla perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro contenente 10 grammi di eroina. I militari hanno quindi effettuato un nuovo controllo nella sua abitazione, trovando anche 8 ordigni esplosivi artigianali per un peso complesso di 780 grammi e 12 fuochi d'artificio di categoria vietata, per un peso complessivo di circa 600 grammi.

Il 27enne dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di materiale esplodente, per cui è stato denunciato a piede libero. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, per mettere in sicurezza il materiale esplodente e trasportarlo in luogo idoneo ai fini della sua successiva distruzione.