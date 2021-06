Fuochi d'artificio in strada a Carbonara, colto sul fatto si giustifica: "Festeggiavo un parente". Nei guai un barese

L'uomo è stato fermato nella serata di ieri in via delle Lamie. Dovrà rispondere del reato previsto dall'articolo 703 del Codice penale

Stava accendendo una batteria di fuochi d'artificio in strada, ma è stato beccato dagli agenti di polizia locale. È stato così denunciato un uomo residente a Carbonara, fermato ieri sera in flagranza in via delle Lamie.

All'arrivo degli agenti, ha dichiarato che i fuochi pirotecnici fossero per festeggiare il compleanno di un familiare. Giustificazione che non gli ha evitato una denuncia.