Fuochi d'artificio a notte fonda per le strade del quartiere Madonnella, i residenti: "Nessuno fa nulla. Siamo esasperati"

Fuochi d'artificio a notte fonda su largo Giannella ma anche in altre zone del quartiere Madonnella come via De Vincentiis, a pochi passi da piazza Carabellese: è la segnalazione di alcuni residenti, esasperati per il fastidioso e molesto 'show', ormai diventato un'inutile e scocciante abitudine che disturba tranquillità e sonno.

L'ultimo episodio è avvenuto proprio questa notte: ignoti hanno esploso attorno alle 2, a poca distanza dalle case Arca, svegliando il vicinato. Al termine della batteria di spari diversi residenti hanno urlato per protestare e sfogare la loro rabbia: "Le autorità - spiega un cittadino - non fanno nulla. Se chiamiamo le Forze dell'Ordine queste a volte non arrivano o giungono troppo tardi, non trovando nessuno per strada.