Maxi sequestro di fuochi d'artificio non autorizzati: scoperti tre depositi tra Modugno e Bitonto

La Guardia di Finanza ha sequestrato, nel corso di controlli nel Barese, oltre 140 kg di fuochi pirotecnici illegali, corrispondenti a circa 228mila articoli detenuti senza autorizzazione e collocati in tre depositi tra Modugno e Bitonto. Le Fiamme Gialle hanno denunciato tre titolari di attività commerciali per fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti.

In un altro intervento, la Compagnia GdF di Monopoli ha rinvenuto nella città marinara 2mila articoli pirotecnici non autorizzati, per un peso complessivo di 8 kg. Il materiale era sprovvisto delle prescritte indicazioni sulla sicurezza. Una persona è stata segnalata all'Autorità prefettizia.