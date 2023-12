Sequestrati 40 kg di botti illegali nel Barese: fuochi d'artificio nascosti in un locale

I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno sequestrato, nel corso di numerosi controlli, circa 40 kg di materiale pirotecnico non autorizzato posto in commercio senza autorizzazioni.

Complessivamente, nel Barese, sono state denunciate diverse persone per fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente. I militari hanno individuato, in un locale, numerosi fuochi d'artificio e botti non omologati, pericolosi per l'incolumità pubblica.