In auto con i fuochi pirotecnici illegali, beccato dai carabinieri durante un controllo

Trovato in possesso di fuochi pirotecnici illegali e denunciato. Un uomo di 48 anni, fermato da un equipaggio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari mentre percorreva le strade del centro in auto, è stato trovato in possesso di dieci petardi del genere vietato.

Il materiale pirotecnico rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 48enne dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.