Cinquantatré indagati per i 'furbetti dei vaccini': tra loro il sindaco di Noicattaro, gli imprenditori De Bartolomeo e Canonico

Ci sono anche gli imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo ex presidente di Confindustria Puglia, Nicola Canonico e il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, tra i 53 presunti "furbetti dei vaccini" indagati dalla Procura di Bari e convocati per rendere interrogatorio insieme con altri 23 indagati il 30 aprile. Lo riporta l'Ansa.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di violazione del piano vaccinale nazionale che stabiliva l'ordine di priorità della categoria di cittadini da vaccinare, di false dichiarazioni sulla identità, di truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario nazionale e di falso ideologico. Altre 26 persone saranno sentite dagli inquirenti baresi il 10 maggio.

Le contestazioni farebbero riferimento alle prime settimane della campagna vaccinale, perché da metà febbraio la Regione Puglia ha allargato le maglie con una serie di circolari. Tra i 56 vi sarebbero anche cittadini residenti a Bari ed Altamura che risultano vaccinati come operatori sanitari, ma non lo sono.

Il commento del sindaco Innamorato

"Ho appreso di essere coinvolto nell'indagine sui "vaccinati fuori lista" - scrive su Fb il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato - Il 30 aprile sarò ascoltato per chiarire formalmente la mia posizione, già ampiamente rappresentata pubblicamente nei mesi scorsi. Avevo personalmente auspicato di avere la possibilità di chiarire il prima possibile la mia assoluta buona fede e serenità d'animo in questa vicenda. Fare chiarezza servirà a mettere la parola fine a questa vicenda e a ribarire la mia estraneità alle accuse che mi sono state rivolte in questi mesi".