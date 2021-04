'Furbetti' del vaccino anti Covid: in corso a Palazzo di Giustizia gli interrogatori degli indagati

Sono in corso negli uffici della Procura di Bari gli interrogatori dei primi 27 presunti "furbetti" dei vaccini identificati e indagati dai magistrati baresi. Lo riporta l'Ansa. Gli indagati, tra i quali gli imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo ex presidente di Confindustria Puglia, e Nicola Canonico, e il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, vengono ascoltati alcuni dal procuratore facente funzione Roberto Rossi, altri dall'aggiunto Alessio Coccioli e dal pm Baldo Pisani.

"Hanno chiarito come, chi e quando li ha convocati per la somministrazione delle dosi. Nessuno di loro ha saltato la fila o fatto il furbetto" ha dichiarato l'avvocato Michele Laforgia, difensore dei tre imprenditori indagati, lasciando il palazzo di giustizia dopo gli interrogatori. Tutti e tre hanno inoltre documentato di aver in corso cantieri all'interno di ospedali di Bari e anche di altre regioni d'Italia.

Nei confronti di tutti loro vengono al momento ipotizzati i reati di violazione del piano vaccinale nazionale che stabiliva l'ordine di priorità della categoria di cittadini da vaccinare, false dichiarazioni sulla identità, truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario nazionale e falso ideologico.