Furti in tre abitazioni in centro, via con gioielli e borse griffate per 100mila euro: fermate due ragazze

Due giovani di 25 e 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sono state sottoposte a fermo di indiziaro di delitto dai carabinieri. Le due ragazze sono sospettate di aver compiuto tre furti in altrettante abitazioni del centro cittadino, asportando refurtiva di ingente valore.

In particolare i militari, acquisite le denunce degli episodi avvenuti il 18, il 26 e il 30 maggio 2024, a seguito dei quali erano stati asportati monili in oro e argento, orologi, denaro contante e borse griffate per un valore stimato in quasi 100mila euro, hanno provveduto all’acquisizione delle immagini di sorveglianza della zona e, grazie alla collaborazione di una delle vittime e di colleghi della Polizia di Stato intervenuti su segnalazione al NUE 112, all’identificazione delle due indagate.

Il PM di turno, informato in merito alle risultanze investigative e sull’applicazione della misura pre - cautelare, ha disposto il trasferimento nel carcere di Trani, richiedendo poi la convalida del fermo e l’applicazione della medesima misura cautelare al GIP di Bari. In sede di udienza, il giudice, non ritenendo sussistente il pericolo di fuga, non ha convalidato il fermo, ma alla luce degli indizi raccolti su almeno due degli episodi contestati (quelli del 18 e del 26 maggio), ha disposto per le due giovani donne la misura cautelare in carcere.