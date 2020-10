In auto a tarda notte con arnesi da scasso e centraline elettroniche: tre pregiudicati beccati a Carrassi

In giro in auto a tarda notte, sono stati fermati per un controllo dai poliziotti delle Volanti in corso Alcide De Gasperi, al quartiere Carrassi. All'interno della vettura, gli agenti hanno rinvenuto numerose centraline elettroniche per autovettura ed alcuni arnesi atti allo scasso. I tre uomini - tutti pregiudicati di 39, 37 e 28 anni - sono stati denunciati in concorso per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.



