Furti di auto e rapine in casa, arresti nel Barese: le immagini del blitz dei Carabinieri

Ecco le immagini dei Carabinieri che hanno eseguito, sin dalle prime ore della mattinata a Bari e Sannicandro, un blitz a carico di 8 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale attivo nel Barese, dedito prevalentemente ai reati contro il patrimonio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari.

L'operazione è stata condotta nei quartieri baresi del San Paolo, di San Girolamo e Santo Spirito. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, furti di autovetture e furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di Ps.