Tentano di rubare auto per strada: arrestati due giovani di 18 e 21 anni

Due giovani di 18 e 21 anni sono stati arrestati dalla Polizia a Monopoli, nel Barese, con l'accusa di furto aggravato. Secondo una ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi dopo aver infranto il finestrino di una vettura di grossa cilindrata per poi tentare, invano di avviarne il motore.

L'arrivo degli agenti, allertati da alcuni cittadini, li avrebbe messi in fuga. I giovani, poco dopo, sono stati notati mentre cercavano di impossessarsi di una seconda vettura, dopo aver agito con le stesse modalità precedenti. Dopo un breve tentativo di fuga, sono stati raggiunti e arrestati. I poliziotti hanno sequestrato arnesi utili all'effrazione di cristalli e apparecchiature utilizzate per l'accensione di veicoli. I due si trivano ai domiciliari in attesa della decisione del gip.