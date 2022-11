Auto rubate nel Barese: due veicoli recuperati dalla polizia

La prima rubata a Monopoli e recuperata a Cerignola, la seconda sottratta nel Brindisino e ritrovata in una contrada monopolitana. Due auto sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari nel giro di pochi giorni dalla Polizia di Monopoli.

Nel pirmo caso, il furto di una Jeep Compass, avvenuto alcune notti fa in una zona periferica di Monopoli, ha fatto scattare immediatamente una attività investigativa che già dopo poche ore ha consentito dapprima la localizzazione e successivamente il recupero del veicolo in collaborazione con il Commissariato di Cerignola, territorio nel quale il veicolo era stato trasportato, con tutta probabilità per essere smantellato, destinando le parti di ricambio al mercato illecito. In questo caso, la tempestività del recupero ha permesso la restituzione del veicolo praticamente nella sua interezza.

Nel secondo caso invece il recupero ha riguardato, in contrada Lamalunga a Monopoli, una Fiat 500 di colore rosso con targhe tedesche, questa volta rubata ad Oria nel

brindisino. Anche in questo caso, la tempestività del rinvenimento ha impedito agli autori del furto di avviare le attività di smontaggio o taroccamento dell’autovettura che è stata restituita integra al proprietario che aveva denunciato il furto presso la Compagnia Carabinieri di Fasano.

In entrambi i casi, sono state avviate specifiche attività investigative per risalire agli autori dei furti.