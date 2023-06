Un camion carico di merce, un furgone e tre auto: veicoli rubati ritrovati dalla polizia nel Barese

Controlli rafforzati della Questura tra Bari e provincia per il contrasto al fenomeno dei furti d'auto. Negli ultimi giorni, le attività della polizia condotte attraverso l’impiego di pattuglie dei Commissariati distaccati e dell’UPGSP della Questura, nonché con l’ausilio degli elicotteristi del IX Reparto Volo di Bari, ha portato al recupero di alcuni veicoli risultati rubati. I ritrovamenti sono avvenuti in particolare in alcune zone periferiche dell'agro di Bitonto.

In particolare, nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato un Iveco Eurocargo, carico di merce, rubato poco prima, mentre nei giorni scorsi sono stati rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari un furgone e tre autovetture, provento di furto, rubati poche ore prima. I servizi di prevenzione proseguiranno in diverse zone della città e dell’intera Area Metropolitana.