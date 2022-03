Vetrina danneggiata e merce rubata, nuova 'spaccata' in centro a Bari: colpito negozio di abbigliamento

Ancora un furto con 'spaccata' nella notte ai danni di un'attività commerciale in centro a Bari. Nel mirino è finito anche questa volta un negozio di abbigliamento, in via Principe Amedeo, nell'isolato tra via Sella e via Sagarriga Visconti. Il colpo, messo a segno intorno alle due, è avvenuto con le stesse modalità di altri episodi denunciati - con una frequenza sempre maggiore - nelle scorse settimane dai commercianti: ignoti si sono introdotti nel locale spaccando la vetrina in un punto. A quanto si apprende, sarebbero riusciti a portar via alcuni capi di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull'accaduto. Indizi utili potrebbero arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti. Stando a quanto riferito da alcuni esercenti, nella stessa notte, a poca distanza, i ladri avrebbero tentato di far visita anche ad un'altra attività commerciale.

Secondo quanto emerso nel corso di una riunione tenutasi nei giorni scorsi in Prefettura per affrontare il fenomeno che preoccupa i commercianti del centro ma anche di altri quartieri, ad agire non sarebbe una banda organizzata ma singoli soggetti che operano "senza un'unica regia", e nei giorni scorsi sono stati già eseguiti degli arresti. La Prefettura ha anche disposto un rafforzamento dei controlli nelle zone e nelle fasce orarie più a rischio.

(in foto: il negozio colpito questa notte)