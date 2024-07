Ferrovie Appulo Lucane, 5 furti di cavi in 5 giorni sulla linea Bari-Matera: "Intervengano le Autorità"

Cinque furti di cavi in cinque giorni, otto in un mese e mezzo ed un altro sventato la notte scorsa grazie alla collaborazione tra dipendenti Fal e Forze dell’Ordine, sempre sulla linea ferroviaria Bari-Altamura-Matera, nei pressi di Palo del Colle. È questa la denuncia dell'azienda Ferrovie Appulo Lucane che rimarca l'emergenza e chiede interventi alle Autorità.

"Desidero rivolgere un plauso ai nostri dipendenti che con grande spirito di servizio e di abnegazione la notte scorsa, in sinergia con le Forze dell’Ordine, a cui va un sentito ringraziamento, hanno sventato l’ennesimo furto di cavi, assicurando alla giustizia il presunto responsabile - dichiara il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza - ma questo purtroppo non basta a scongiurare il ripetersi di questi atti che causano un danno economico all’Azienda ed inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria e, quindi, agli utenti".

"Purtroppo è un fenomeno in forte crescita che interessa non solo Fal, ma tutte le Aziende ferroviarie che operano sul territorio - aggiunge il Direttore Generale, Matteo Colamussi - per questo abbiamo scritto una lettera al Prefetto ed al Questore di Bari chiedendo che la questione venga posta all’attenzione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica".

"Già qualche tempo fa - concludono i vertici Fal - avevamo chiesto una maggiore attenzione alle Autorità su un fenomeno annoso che non accenna a diminuire nonostante l’impegno delle Forze dell’Ordine che effettuano sopralluoghi continui sulla linea. Nell’ultimo periodo siamo stati presi di mira quotidianamente, rinnoviamo quindi l’appello alle Autorità per aumentare i controlli ed affrontare la questione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".