Furti con spaccata in Centro a Bari, svolta nelle indagini: due uomini fermati dalla Polizia

Giunge ad una svolta l'indagine della Polizia per individuare gli autori di alcune spaccate nei locali in Centro a Bari. Le Forze dell'Ordine hanno emesso un provvedimento di fermo nei confronto di un 19enne e di un 26enne, entrambi di origini tunisine: secondo l'accusa, i due sarebbero gli autori del furto con spaccata avvenuto lo scorso 9 marzo nel locale di via Argiro 'Biga e Fila'.

Le indagini si sarebbero concentrate sulle immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza del locale. I due indiziati sarebbero stati rintracciati dai poliziotti circa 30 minuti dopo il furto avvenuto nella pizzeria barese. Durante i controlli, gli agenti avrebbero notato una ferita ad una mano del 26enne, che potrebbe essere stata procurata dalla rottura della vetrata del locale. Il 19enne, invece, aveva in tasca numerose monete.

La comparazione degli abiti dei due indiziati, effettuati con le immagini delle telecamere di sorveglianza registrate la sera del furto, ha permesso agli inquirenti di emettere un provvedimento di fermo per i 2 uomini: secondo l'accusa, infatti, sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 19enne e del 26enne.