Furti con spaccata in Centro a Bari, 2 arresti. Ecco le immagini dei 'colpi'

Sarebbero i responsabili di 2 furti con spaccate compiuti lo scorso anno in Centro a Bari, ai danni di un ristorante e di un negozio di abbigliamento. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura, a carico di 3 uomini, originari del Nord Africa, verso i quali sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per i 2 episodi criminali avvenuti la sera del 17 febbraio 2022 e la notte del 17 marzo scorso.

Dei 3 indagati, già noti alle forze dell’ordine, 2 sono stati raggiunti presso le case circondariali di Bari e Lucera, dove sono attualmente detenuti per altra causa, mentre il terzo, senza fissa dimora, come i propri complici, è attivamente ricercato su tutto il territorio nazionale.

Secondo le indagini, durante i due furti i malviventi portarono via dal ristorante, sia prodotti alimentari che 1.600 euro, somma totale del fondo cassa e delle mance ricevute dai camerieri. Il bottino nel negozio di abbigliamento, invece fu costituito da merce e 310 euro rubati dalla cassa.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei furti: le operazioni dei militari sono partite dalle analisi della Polizia scientifica, con la rilevazione delle impronte digitali lasciate dei ladri sulla scena del crimine.Successivamente gli inquirenti hanno visionato e studiato nei dettagli le immagini provenienti dalle videocamere di sorveglianza presenti nel ristorante derubato e negli esercizi commerciali vicini al negozio di abbigliamento depredato.

Secondo le analisi dei filimati compiute dai militari, il furto del 28 febbraio sarebbe stato perpetrato da uno solo degli indagati, il quale, utilizzando un tubo in ferro, si era creato in pochi minuti un varco nella vetrata da cui introdursi nell’esercizio commerciale, trafugare il possibile, e darsi rapidamente alla fuga a piedi, lasciando però nel locale un'impronta palmare indispensabile per confermarne l’identità.

Il colpo del 17 marzo, invece, sarebbe stato commesso dai 3 indagati, i quali, utilizzando un’asta in ferro e coprendosi le spalle a vicenda, con calma e circospezione, si erano creati un varco nella vetrata per accedere nell’esercizio commerciale e trafugare quanto possibile. Anche in questo caso, però, la tensione li aveva traditi e, oltre ad essere inquadrati più volte dalle telecamere presenti in zona, avevano lasciato delle impronte digitali.