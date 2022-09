Cinque 'furti con scasso' in una notte ai danni di negozi in città: 2 arresti a Bari

Avrebbero tentato un furto all'interno di 2 negozi del quartiere Poggiofranco di Bari per poi ingaggiare una spettacolare fuga, all'alba della scorsa domenica, per le vie della città con una volante della Polizia. Al termine del lungo inseguimento, gli agenti hanno arrestato due uomini di 51 e 37 anni, entrambi baresi con precedenti di polizia, presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Verso le ore 5 di domenica mattina, una telefonata giunta al 113 ha segnalato la presenza di 2 presunti ladri in azione all'interno di un negozio a Poggiofranco. Usciti dal negozio, i due avrebbero tentato di forzare la saracinesca di un secondo locale, ma si sarebbero dati a precipitosa fuga perché disturbati dalle urla di un cittadino che aveva richiesto l'intervento dei poliziotti.

Gli uomini della Squadra Volante, prontamente giunti sul posto, avrebbero intercettato l’auto utilizzata dai due fuggitivi che però non si sarebbe fermata all’alt. Dopo un inseguimento per le vie di Bari, i due uomini avrebbero arrestato la corsa dell’auto e si sarebbero dati alla fuga a piedi, nelle campagne adiacenti: inseguiti dai poliziotti, sarebbero stati fermati dopo una viva resistenza.

A seguito di perquisizione, all’interno del portabagagli dell’auto, sarebbero stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e refurtiva: bevande, alimentari di notevole valore e 340 euro in contanti sottratti dalla cassa di uno dei negozi in cui è stato compiuto il furto.

I maggiori danni ai 2 locali assaltati riguardano gli ingressi, forzati per guadagnare un passaggio negli ambienti interni degli esercizi commerciali. Le responsabilità a carico dei 2 fermati saranno verificate anche attraverso la visione delle registrazioni delle telecamere installate presso i negozi. Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice, nel contraddittorio con la difesa.

La Polizia è al lavoro per verificare il coinvolgimento dei due uomini anche in altri 3 furti compiuti o tentati durante la stessa notte, con le medesime modalità di scasso. Attraverso successivi accertamenti, condotti dagli investigatori, è emerso che entrambi erano già stati indagati, più volte, per episodi dello stesso genere, commessi di recente ed al vaglio della Procura della Repubblica. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari degli esercizi commerciali, l’auto e gli arnesi atti allo scasso sottoposti a sequestro.