Raffica di furti in appartamento: colpi messi a segno anche in pieno giorno, arrestati tre baresi

Sarebbero i responsabili di almeno otto furti in appartamento - consumati o tentati - commessi in pochi giorni, tra il 29 marzo e il 17 aprile scorsi, in diversi Comuni del brindisino.

Con questa accusa i carabinieri delle Compagnie Carabinieri di Brindisi, Fasano e San Vito dei Normanni hanno eseguito oggi un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali in carcerenei confronti di tre baresi di 35, 30 e 29 anni.

Come riporta Brindisireport, i tre erano già stati arrestati in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale lo scorso 20 aprile dai carabinieri della compagnia di Brindisi, al termine di un lungo inseguimento conclusosi sulla complanare della strada statale 7 per Bari.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i presunti responsabili dei colpi avrebbero agito in pieno giorno, a volto scoperto, indossando sovente solo la mascherina chirurgica o cappellini con visiera, utilizzando sempre la stessa auto, una Fiat Bravo di colore grigio per raggiungere ed allontanarsi dagli obiettivi. Due avrebbero materialmmente eseguito i colpi, mentre un terzo soggetto sarebbe rimasto principalmente alla guida dell’auto, salvo scendere per prelevare la refurtiva consegnata dai complici e occultarla in auto. In alcuni casi, secondo quanto accertato dagli investigatori, la targa posteriore ed anteriore è risultata avere, in alcuni casi, la sequenza alfa-numerica parzialmente alterata con lettere adesive.

Gli otto episodi contestati, ricostruiti dai carabinieri, sono avvenuti nei Comuni di Montalbano di Fasano, Cisternino (frazione Casalini), Carovigno, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico (tre) e Latiano.