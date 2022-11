Ladri di olive nelle campagne di Bitonto: malviventi fuggono e lasciano secchi con la refurtiva

Un furto di olive è stato sventato a Bitonto, in contrada Fondo Racioppo. L'episodio è stato individuato da alcune guardie campestri del consorzio La Vigile Rurale che ha rinvenuto il tratturo del varco di un terreno sbarrato da alcuni grossi massi per impedirne l’accesso.

I malviventi, alla vista delle guardie, sono fuggiti via, abbandonando sul posto le olive appena raccolte. La Vigile rurale, nei giorni sprecedenti, hanno sventato un altro furto, in contrada San Martino. Anche in quell'occasione, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce lasciando la refurtiva sul terreno.