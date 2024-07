Escalation di furti a Pane e Pomodoro, arrivano le cassette portaoggetti. La Polizia locale: "Controlli intensificati anche con agenti in borghese"

Con l'arrivo dell'estate, torna il problema dei furti in una delle spiagge più frequentate del litorale del capoluogo: Pane e Pomodoro. L'ultimo episodio è avvenuto ieri, quando due bagnanti sono stati derubati degli oggetti lasciati sul bagnasciuga mentre erano in acqua. Complice anche la rimozione del gabbiotto gestito dalla Multiservizi, dove fino allo scorso anno si potevano lasciare in custodia i beni personali. Servizio che non farà ritorno, come fanno sapere da Palazzo di città, ma che sarà sostituito da un formato più tecnologico: le cassette di sicurezza. Le vedremo all'interno del lido comunale entro fine luglio e permetteranno, previo pagamento di una cifra irrisoria, di depositare oggetti e recuperarli attraverso un'app che ne controlla l'apertura. L'idea di un servizio a pagamento, come fanno sapere dall'amministrazione è pensato simbolicamente solo per rendere il servizio più organizzato ed evitare altri utilizzi illeciti.

Controlli rafforzati con agenti in borghese: "Ma serve attenzione anche da parte dei cittadini"

Sicurezza che quest'estate sarà garantita anche da controlli rafforzati degli agenti della Polizia locale di Bari, come assicura a BariToday il comandante Michele Palumbo: "La situazione è stata oggetto di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi la scorsa settimana, quindi sarà disposto un controllo interforze. Stiamo predisponendo un aumento delle forze presenti in zona, con controlli continui fino alla sera e spot negli altri orari, anche con l'ausilio di agenti in borghese". Controlli che il Corpo vorrebbe garantire fino alla fine di settembre.

La situazione, secondo il comandante, rimane comunque sotto controllo: "Non stiamo assistendo a scippi o rapine, che prevedono l'uso di violenza - aggiunge - Nella maggior parte dei casi si tratta di oggetti lasciati senza custodia che vengono presi dai ladri. Per questo chiediamo anche la collaborazione dei cittadini a una maggiore attenzione rispetto ai propri beni personali".

In giornata il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha effettuato un sopralluogo nel lido comunale, dove sono in corso anche interventi sulla struttura che ospitava il bar: “In questi giorni stiamo procedendo alla messa in sicurezza del rudere e al posizionamento di armadietti portavalori a disposizione dei bagnanti della spiaggia cittadina - ha spiegato - Contestualmente ho chiesto alla Polizia locale di rafforzare le attività di controllo raddoppiando il presidio in quest’area della città particolarmente frequentata, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi furti ai danni dei turisti. L’impiego di agenti in borghese sulla spiaggia va nella direzione di contrastare gli atti predatori a danno degli avventori della spiaggia. Un fenomeno doppiamente disdicevole, in primo luogo per chi è vittima di furti e in secondo luogo per l’immagine della città. Un ringraziamento speciale va alle associazioni di volontariato, in particolare al comitato cittadino Pane e pomodoro che garantisce una presenza costante e quotidiana a supporto di quanti frequentano la spiaggia più amata della città”.

I lavori di messa in sicurezza, che si concluderanno entro la fine di questa settimana, consistono nella rimozione delle parti metalliche e delle sporgenze che potrebbero rappresentare un pericolo. Una volta terminati gli interventi, il manufatto sarà ricoperto da pannelli che potranno essere oggetto di interventi di street art con l’obiettivo di abbellire quello spazio in attesa della prevista riqualificazione.