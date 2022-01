Aeroporto, nei parcheggi si moltiplicano i furti di pneumatici. Picaro: "Chiederemo maggiori controlli"

Via i pneumatici, e le auto rimangono appoggiate sui sassi. Si moltiplicano le denunce per furti nei parcheggi dell'aeroporto di Palese, a Bari: nello specifico, come denunciato dal consigliere Michele Picaro, ignoti stanno intervenendo soprattutto sulla strada provinciale che collega lo scalo del 'Karol Wojtyla' a Bitonto, poco a pochi passi dall'ingresso.

"In questo particolare momento storico di crisi, questi episodi (reiterati nello stesso luogo) arrecano un danno economico non trascurabile e, soprattutto, generano un intollerabile senso di insicurezza - ricorda Picaro - In tal senso, scriverò una nota al sindaco ed al prefetto, per non lasciare zone d’ombra nella nostra Città, preservando la tranquillità di ogni singolo cittadino. Tutti si devono sentire colpiti, perché un domani la zona franca potrebbe essere la nostra!"