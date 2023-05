Furti in aule e uffici del Politecnico di Bari: 14 colpi in sette mesi, un arresto

Un 50enne barese, già noto alle forze dell'ordine, è finito ai domiciliari questa mattina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari ed eseguita dai carabinieri. L'uomo è ritenuto responsabile di 14 furti commessi all'interno del Politecnico di Bari tra ottobre 2022 e aprile 2023.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai militari della Stazione di Bari Carrassi che avrebbero consentito l'individuazione del presunto autore anche tramite l’analisi dei filmati della videosorveglianza presente nei locali universitari.

Le immagini documentano come l’indagato entri ed esca indisturbato dagli uffici e dalle aule dei Dipartimenti di Informatica, Architettura e Chimica, dove si verificava la razzia di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti, ma anche delle stesse attrezzature universitarie, come computer portatili sui quali i laureandi avevano salvato il lavoro di anni e, in qualche caso, anche le bozze di tesi da discutere, con irreparabile danno emotivo.

Il modus operandi rilevato, tanto semplice quanto efficace, era sempre lo stesso. Il soggetto, approfittando dell’assenza dai locali degli studenti, dopo aver effettuato un rapido sopralluogo, si introduceva (talvolta forzando le serrature degli ingressi) all’interno delle aule, asportando gli apparecchi informatici e gli effetti personali lascati incustoditi, dileguandosi poi dai locali del campus.