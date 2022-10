Furgoni e veicoli commerciali rubati, i pezzi di ricambio rivenduti sul web: tre arresti per ricettazione

Avrebbero fatto parte di una banda di ricettatori di veicoli commerciali. Tre pregiudicati pugliesi sono stati arrestati nei giorni scorsi nell'ambito di un'operazione della Squadra Mobile di Ancona e e della polizia di frontiera di Ancona, insieme ai colleghi della Squadre mobili di Foggia e Bari. Due persone sono finite in carcere a Bari e Foggia, una ai domiciliari.

Come riporta Anconatoday, la banda sarebbe stata attiva lungo tutta la dorsale adriatica fino in Lombardia: una volta rubati, i veicoli venivano sezionati e rivenduti come pezzi di ricambio attraverso siti internet. Le indagini sono partite da alcuni furti di furgoni e rimorchi, messi a segno d Ancona nell'ottobre del 2017. Attraverso l'attività investigativa della Squadra Mobile di Ancona e della Polizia di Frontiera di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Ancona e Foggia, sarebbe così stata ricostruita una fitta rete di furti di automezzi industriali.