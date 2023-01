Furti con scasso a self-service di benzinai e distributori di tabacchi nel Barese: 4 arresti

In particolare, tre persone sono finite in manette con le accuse di furto aggravato e un'altra per ricettazione. Le ordinanze del gip di Bari, su richiesta della locale Procura, sono state eseguite a Sannicandro, Toritto e Cave (in provincia di Roma).