Raffica di 'spaccate' nei negozi del Murattiano, commercianti in allarme: "Da dicembre continui episodi, anche due in una notte"

L'ultimo in ordine di tempo è stato, la notte scorsa, un negozio di giocattoli tra via Putignani e via De Rossi. Ma la lista delle attività commerciali colpite da 'spaccate' notturne, in quella zona del murattiano, è ormai lunga, e preoccupa sempre più gli esercenti: "Più di una trentina di episodi da dicembre ad oggi", racconta a Baritoday Nico Bux, titolare di un negozio in via De Rossi.

"Alcuni negozi sono stati colpiti più volte, o ci sono stati anche due episodi nella stessa notte", prosegue il commerciante, riferendosi, in particolare, alla zona compresa tra le vie De Rossi, Putignani, Dante e Marchese di Montrone. Vetrine spaccate e incursioni notturne per portare via il possibile: bar, salumerie, una pescheria ma anche due agenzie immobiliari tra i negozi 'visitati', senza alcuna particolare predilezione per il tipo di attività. Sul fatto che si tratti di azioni mirate ai furti, e non di atti vandalici, i negozianti sembrano non avere dubbi: "Prendono di mira le attività che non hanno serrande, rompono le vetrine, in alcuni casi anche facendo dei buchi con il flessibile, e portano via ciò che trovano, soldi o attrezzature, o merce. Ma spesso il danno peggiore - evidenzia Bux - non riguarda tanto ciò che riescono a rubare, quanto il danno che provocano con le spaccate".

In alcuni casi, i malviventi in azione sono stati anche ripresi dalle telecamere dei negozi: "Ma non serve a nulla, sono tutti incappucciati". "Tutti gli episodi sono stati denunciati, ma ci vorrebbero più controlli, una maggiore presenza di pattuglie, soprattutto di notte", dice il commerciante dando voce alla richiesta di tanti esercenti della zona. "Non si tratta purtroppo di casi sporadici, non so cosa accada nelle altre zone, ma qui il fenomeno è importante, ciascuno di noi vive con la preoccupazione di poter essere colpito, un giorno o l'altro".

(In foto: due delle attività colpite)