Ladri in azione nella notte nel Murattiano: furti in due negozi

Due furti nella stessa notte in altrettanti negozi del Murattiano. In via Cairoli, a finire nel mirino dei malviventi, è stato il panificio 'La Pupetta'. E' stata la stessa titolare dell'attività a rendere noto, con un post sui social, il furto subito: "Sei felice sei a Bari! La focaccia di Pupetta va a ruba anche di notte", scrive Elisa Mucaliaj postando delle foto che mostrano la saracinesca forzata. L'altro furto invece si è verificato in via Abate Gimma, ai danni di un negozio di articoli da regalo e per la casa. Sul posto, per i due episodi, sono intervenute le forze dell'ordine. In entrambi i casi, i ladri non sarebbero comunque riusciti a portar via molto.