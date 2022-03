Furti con spaccata nei negozi del centro, un'altra vetrina in frantumi nella notte: un uomo bloccato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Bari con l'accusa di tentato furto aggravato. I poliziotti, impegnati in specifici controlli intensificati a seguito dei furti commessi nel Murattiano, che nell’ultimo periodo hanno destato allarme sociale, hanno sorpreso l’uomo, un cittadino extracomunitario, che poco prima avrebbe infranto la vetrina di un esercizio commerciale, in via Calefati.

Fermato sul posto, l'uomo aveva un tubo di metallo tra le mani e risultava ferito a causa dell’impatto con i frammenti della vetrata: è stato disarmato nonostante il tentativo di opporre resistenza colpendo con calci e pugni gli agenti ed arrestato. La vetrata del negozio presentava un foro di circa 60 cm di diametro.

Nella disponibilità dell’uomo è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un telefono cellulare risultato provento di un furto commesso in piazza Moro, ai danni di altro cittadino straniero, lo scorso 16 marzo.

Dopo essere stato soccorso per le ferite riportate, l’arrestato, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bari, sarà sottoposto a rito direttissimo nella mattinata di domani per l’eventuale convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice, nel contraddittorio con la difesa.

(In foto: la vetrina in frantumi del negozio in via Calefati)