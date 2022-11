Furti con spaccata nei negozi di Picone e Carrassi: il ladro in azione ripreso dalle telecamere

In arresto sono finiti un 51enne e un 37enne baresi: il primo accusato di quattro colpi commessi tra fine agosto e inizio settembre 2022, il secondo presunto complice in uno degli episodi

Quattro furti con spaccata commessi in pochi giorni ai danni di altrettante attività commerciali dei quartieri Picone e Carrassi: un 51enne e un 37enne baresi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di essere, a vario titolo, i presunti responsabili degli episodi. In particolare, il 51enne è ritenuto l'autore dei quattro furti, mentre il 37enne avrebbe partecipato solo a uno dei 4 colpi in funzione di 'vedetta'. Nelle immagini diffuse dai carabinieri, alcuni momenti dei colpi ripresi dai sistemi di videosorveglianza. QUI I DETTAGLI SUGLI ARRESTI

