/ Spiaggia Pane e Pomodoro

Rubano borsa a turisti e 'mediano' per restituirla: arrestato 24enne a Pane e Pomodoro

La refurtiva, nascosta in una traversa di fronte al lido cittadino, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Il giovane, senza fissa dimora seppure residente anagraficamente in città è stato arrestato. Accertamenti in corso per individuare l'eventuale complice