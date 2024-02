Ladri in un appartamento di Corso Sonnino: arrestati. Telecamere oscurate con lo spray per non farsi riconoscere

I Carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire l'identikit di uno dei ladri, nonostante gli accorgimenti messi in atto dai malviventi. Il secondo sospettato sarebbe stato trovato in possesso di parte della refurtiva. In manette sono finiti un 32enne e un 28enne