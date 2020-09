Rubano alcolici dal supermercato, ma scatta l'allarme anti tacchegigo: giovani pregiudicati nei guai

Rubano alcolici dal supermercato a Japigia per poi tentare la fuga. Nel tentativo di furto, però, avevano fatto scattare l'allarme anti taccheggio del supermercato: sono stati quindi bloccati dalla polizia, un 19enne e un 26enne, entrambi residenti nel Barese. I due pregiudicati, che avevano da poco rubato tre bottiglie di rum, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Immagine di repertorio