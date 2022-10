"Dobbiamo controllare l'umidità della casa", rubate 24mila euro da casa di un 90enne: un arresto, si cercano i complici

Un 53enne è stato arrestato dalla Polizia a Putignano, nel Barese, poiché accusato, assieme a due complici non ancora identificati, di aver derubato un 90enne nella sua abitazione.

L'episodio, secondo una ricostruzione, si è verificato a febbraio: i tre sarebbero giunti nelle vicinanze dell'appartamento del pensionato con un'auto. Uno di loro sarebbe rimasto all'interno del veicolo mentre gli altri sarebbero entrati nella casa dell'anziano sostenendo di dover fare verifiche per presunti problemi di umidità all'interno.

L'anziano, distratto da questa bizzarra giustificazione, non si sarebbe accorto che il 53enne stesse rovistando all'interno dell'abitazione, sottraendo monili e denaro contante per 24mila euro, per poi andar via assieme ai complici.

Le indagini della Polizia, attraverso alcune telecamere di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare l'uomo. All'interno dell'appartamento sono state anche rilevate le impronte digitali del 53enne. In corso le ricerche per identificare i complici.