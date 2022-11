La banda viveva nel Barese, ma 'agiva' in Campania: tre arresti per furto in abitazione

È stato rintracciato Kruja, in Albania, e condotto in carcere in attesa che siano completate le procedure per l'estradizione in Italia. L'uomo, residente nel Barese, era ricercato dalle Forze dell'Ordine italiane: su di lui era stata emessa, lo scorso 7 novembre dal gip del Tribunale di Avellino, un'ordinanza di custodia in carcere perché accusato di furto in un'abitazione in concorso. I fatti, come riporta AvellinoToday, risalirebbero ad un anno fa: le indagini dei carabinieri della stazione locale hanno preso il via dopo la denuncia di un furto in un'abitazione di Calitri, nell'Avellinese.

Lo scorso 7 novembre, quando i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione al provvedimento, l'uomo fu localizzato nel suo Paese d'origine, mentre gli altri 2 presunti complici, anch'essi residenti nella provincia di Bari, furono arrestati e trasportati in carcere.

Secondo le indagini degli inquirenti la banda, composta da 3 uomini di origine albanese, sarebbe l'autrice di 8 furti compiuti in abitazioni della zona dell'Avellinese fra i comuni di Calitri, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi e Conza della Campania, negli ultimi mesi del 2021