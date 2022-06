In due tentano furto in appartamento nel Salento, bloccati in flagrante: preso anche un 22enne barese

Un tentativo di furto in una villetta non andato a segno grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine: è accaduto a Galatone, in provincia di Lecce, dove un 22enne di Modugno (Bari), Vito Cusano, e un 38enne galatonese, Ivan De Giorgi, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia, su disposizione della procura salentina

I due, già noti alle Forze dell'Ordine, sono stati bloccati con arnesi da scasso, un piede di porco e paia di guanti, rinvenuti nell'auto del 22enne. Quest'ultimo è stato condotto nel carcere di Lecce. Ai domiciliari, invece, il 38enne. La Polizia è impegnata nelle ricerche di una terza persona ritenuta complice dei due.

