Topi d'appartamento in azione al quartiere Libertà: beccati a forzare porta di ingresso di un'abitazione, tre in manette

Sorpresi mentre, muniti di attrezzi da scasso, cercavano di forzare la porta di ingresso di un'abitazione al quartiere Libertà. In tre sono stati beccati dagli agenti delle Volanti e arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in appartamento in concorso: si tratta di tre cittadini georgiani di 40, 29 e 28 anni, tutti pluripregiudicati.

Dopo l'arresto, sono stati condotti nel carcere di Bari.

(foto di repertorio)