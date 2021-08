Tentato furto in appartamento, ladro nascosto viene scoperto dai proprietari in giardino: nei guai 29enne

Tentato furto in appartamento nel quartiere Libertà, che ha portato alla denuncia di un 29enne. I controlli di polizia sono iniziati nel tardo pomeriggio di domenica, quando gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di probabile furto in appartamento: durante il sopralluogo con i proprietari, nonostante l’assenza di segni di effrazione e dopo aver constatato che nulla mancava nell’abitazione, hanno accertato che qualcuno era stato nel giardino di pertinenza dell’appartamento, evidentemente allontanatosi per il loro arrivo.

Dopo alcuni minuti, quando gli agenti si sono allontanati, i proprietari hanno ricontattato il numero di emergenza 113 riferendo di aver realmente sorpreso una estraneo all’interno del giardino. Al rientro in appartamento gli agenti hanno fermato il responsabile, un cittadino gambiano classe ’92, poi denunciato per violazione di domicilio.