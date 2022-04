Sorpresi durante il furto in appartamento, il bottino da portar via già pronto nei sacchi: tre arresti a Bari 

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Bari per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli. Si tratta di un 22enne e un 23enne, entrambi cittadini georgiani, e di un 29enne georgiano.

I tre - uno dei quali con il volto travisato - sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno di un appartamento a Bari, nel quale si sarebbero introdotti forzando la porta di ingresso, mentre si impossessavano di argenteria, vestiti e elettrodomestici già messi in sacchi e pronti per essere asportati. Nella circostanza, uno degli indagati, sarebbe stato trovato in possesso di un marsupio contenente materiale atto allo scasso. L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato convalidato dal gip, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.