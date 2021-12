Nel camion 15mila euro di materiale rubato in un'azienda del Barese: beccati in due

Fermati dopo aver rubato del materiale in un'azienda di Mola. Sono finiti così agli arresti un 31enne e un 27enne di Bari, già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dell'Istituto di vigilanza privata sul posto, che segnalava la presenza di due persone sospette a bordo di un autocarro. Nel mezzo, poi bloccato, i militari hanno trovato dei tubi stabilizzatori in acciaio per perforazioni, aste in acciaio, cavi da traino e vari utensili da lavoro.

I successivi accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire che i due, dopo aver forzato un lucchetto a protezione dell’ingresso principale, si erano introdotti all’interno di un’azienda asportando il materiale rinvenuto, dal valore di circa 15mila euro. I due sono al momento agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.