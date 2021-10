Ladro d'auto in trasferta, incastrato dalle telecamere e dai vestiti indossati per il furto: in manette 26enne

In trasferta da Bitonto a Cassano per rubare un'auto: un 26enne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché ritenuto responsabile di un furto avvenuto lo scorso 30 luglio nella cittadina murgiana.

I ladri erano entrati in azione all'alba: dopo aver individuato l'auto da rubare, parcheggiata proprio sotto casa del proprietario, in via Pio XII a Cassano, avevano messo a segno il furto per poi dileguarsi in direzione Bitonto.



Dall'esame delle telecamere pubbliche e private installate nei pressi del luogo in cui era stato consumato il furto, i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei presunti autori del colpo - sebbene travisato, come gli altri due complici - e di documentare alcuni segni distintivi dell’abbigliamento che indossava. Assunti diversi indizi che conducevano all’identificazione del soggetto, anche grazie a un esame di soggetti gravati da precedenti penali specifici e provenienti dall’area in cui gli autori si erano diretti subito dopo il furto, è stata eseguita una perquisizione a casa del 26enne, nel corso della quale sono rinvenuti e sequestrati alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati dal 26enne al momento del furto. Gli indizi di colpevolezza raccolti durante le indagini sono stati condivisi dalla Magistratura inquirente che ha richiesto nei confronti del giovane un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per furto aggravato in concorso.

(foto di repertorio)