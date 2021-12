Tenta furto in pieno centro: sorpreso ad armeggiare su un'auto parcheggiata, fermato dai poliziotti

Un carabiniere libero dal servizio lo ha notato mentre armeggiava su un'auto regolarmente parcheggiata in strada, in centro a Bari. La segnalazione del militare ha fatto scattare l'intervento della Volante di zona. I poliziotti hanno così fermato e condotto in Questura l'uomo, privo di documenti.

Dai controlli di identificazione è emerso che si trattava di un cittadino georgiano 27enne pluripregiudicato, con numerosi alias, irregolare sul territorio nazionale. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di danneggiamento aggravato e tentato furto aggravato, ed anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito i poliziotti durante le fasi di identificazione.