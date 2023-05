Rubata a Bari un'auto per il trasporto di una persona in carrozzina: è la seconda volta in due anni

Una Fiat Doblò utilizzata per il trasporto dei disabili con sedia a rotelle è stata rubata, ieri sera, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Il veicolo è utilizzato per gli spostamenti di una donna affetta da una patologia che necessita l'utilizzo di una carrozzina per muoversi.

L'episodio, segnalato dai familiari della donna sui social, non è, purtroppo, una novità: il veicolo, nel 2021, fu rubato una prima volta. In quell'occasione, però, fu restituito con tanto di messaggio di scuse scritto su un foglietto dagli stessi 'ladri'.

In questo caso, secondo quanto rilevato dalla famiglia proprietaria dell'auto attraverso il sistema di posizionamento gps, la vettura sarebbe finita a Cerignola dopo un viaggio di circa 50 minuti. Da lì, poi, si sono perse le sue tracce. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Numerosi, sui social, i messaggi di supporto alla famiglia che ha subito l'increscioso furto, con diversi utenti a chiedere la restituzione immediata del veicolo.