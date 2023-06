A Monopoli rubata due volte in 8 giorni un'auto dei volontari per il trasporto delle medicine: invenuta a Cerignola

Rubata a Monopoli per ben due volte in meno di 10 giorni e ora custodita nel deposito giudiziale del Commissariato di Cerignola. La Polizia ha recuperato un'auto elettrica utilizzata dai volontari della Confraternita Misericordia della città del Sudbarese per trasportare medicinali, attrezzature o per eseguire prestazioni sanitarie.

Il primo furto risale alla notte del 13 giugno scorso. La vettura, una Huyndai Kona bianca del valore di 24mila euro, era stata recuperata dalla Polstrada. Il mezzo era stato abbandonato in una piazzola di sosta nelle campagne di Trinitapoli (Bat). Il secondo colpo, invece, risale allo scorso 21 giugno. Il mezzo è stato rinvenuto con evidenti segni di manomissione all'interno: "Speriamo che il danno non sia consistente" ha commentato il vicepresidente della Confraternita, Angelo Molo