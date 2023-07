Portano via auto in pieno centro a Giovinazzo, il furto ripreso con un telefonino. Il sindaco: "Esasperati"

Pochi secondi per agire, portando via 'a rimorchio', con la spinta di un'altra autovettura, un'auto parcheggiata in strada, nella piazza centrale di Giovinazzo. Un furto immortalato in diretta con un telefonino, accompagnato da commenti e da 'applausi' finali. Le immagini sono subito diventate virali sui social e il sindaco della cittadina, Michele Sollecito, è intervenuto per invocare maggiori controlli contro un fenomeno, quello dei furti d'auto, "tristemente noto" nel Comune a nord di Bari.

"Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse - scrive Sollecito su Fb postando uno screen che immortala i ladri in azione - Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni. Infine - aggiunge Sollecito - poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera".